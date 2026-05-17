İtalya Serie A'nın 37. haftasında Sassuolo ile Lecce arasında oynanacak kritik maç, özellikle küme düşme hattı sınırında bulunan Lecce için hayati önem taşıyor. Sezonun son iç saha maçına çıkacak Sassuolo, 49 puanla 11. sırada yer alırken herhangi bir kaygısı bulunmuyor. Ancak 32 puanla 17. sırada, yani kırmızı çizginin tam sınırında mücadele eden Lecce için durum çok farklı. Deplasmanda alacağı her puan, küme düşme kabusundan uzaklaşmak için kritik. Taraftarı önünde sezona iyi bir şekilde veda etmek isteyen Sassuolo ile puanların hayati önem taşıdığı Lecce arasındaki mücadele nefes kesici geçmeye aday. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Sassuolo-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mapei Stadyumu, Serie A'da küme düşme düğümünü doğrudan etkileyecek en kritik maçlardan birine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Sassuolo, bu sezon istikrarlı ve dirençli bir orta sıra takımı hüviyeti sergileyerek topladığı 49 puanla 11. basamakta oldukça konforlu bir konumda yer alıyor. İki hafta önce evinde AC Milan'ı 2-0 yenerek sükse yapan ancak geçtiğimiz hafta Torino deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen yeşil-siyahlılar, tamamen stressiz ve baskıdan uzak bir oyun sergileyecek. Konuk ekip cephesinde ise son iki haftaya girilirken kelimenin tam anlamıyla kırmızı alarm verilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta evinde Juventus'a karşı çok direnmesine rağmen 1-0 mağlup olan Lecce, 32 puanla 17. sırada, yani küme düşme potasının tam sınırında kalakaldı. Altındaki rakipleriyle arasındaki puan farkı tamamen eriyen güney temsilcisinin, ligde kalmayı son haftaya bırakmadan garantileyebilmesi için deplasmanda kazanmaktan başka çaresi yok. İşte Sassuolo-Lecce maçının detayları!

Sassuolo-Lecce MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 37. haftası kapsamındaki Sassuolo-Lecce maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 21.45'te yapılacak.

Sassuolo-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Lecce maçı TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sassuolo-Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Lecce: Falcone; Ndaba, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira