İtalya Serie A'nın 37. haftasında Roma Derbisi heyecanı yaşanıyor. 67 puanla 5. sırada yer alan AS Roma, Şampiyonlar Ligi için kritik bir maça çıkıyor. Ezeli rakibi Lazio'yu yenerek 4. sıradaki AC Milan'ın önüne geçmek isteyen ev sahibi, sezonun en önemli karşılaşmalarından birine hazırlanıyor. 51 puanla 9. sırada yer alan ve hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren Lazio ise derbiyi kazanarak hem taraftarına moral vermeyi hem de rakibinin Şampiyonlar Ligi hayallerini bitirmeyi planlıyor. Roma - Lazio derbisinin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Stadio Olimpico, İtalyan futbolunun en köklü ve en gerilimli rekabeti için kapılarını erken saatlerde açıyor. Ev sahibi, teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde harika bir son düzlük performansı sergiliyor. Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 67'ye yükselten ve ezeli rakibi AC Milan'ı ensesinden yakalayan Roma, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım vizesi alabilmek için adeta ant içmiş durumda. Konuk ekip SS Lazio cephesinde ise oldukça çalkantılı geçen sezonun son büyük meydan okuması yaşanıyor. İtalya Kupası (Coppa Italia) finalinde Inter'e 2-0 boyun eğerek kupayı kaptıran, ligde ise geçtiğimiz hafta yine şampiyon Inter'e 3-0 mağlup olarak ağır yara alan Maurizio Sarri'nin öğrencileri, moralleri tamamen düzeltmek adına bu derbiyi bir fırsat olarak görüyor. İşte Roma-Lazio maçının detayları!

Roma-Lazio MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 37. haftası kapsamındaki Roma-Lazio maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 13.00'te yapılacak.

Roma-Lazio MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Lazio maçı TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Roma-Lazio MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Dybala; Malen

Lazio: Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni