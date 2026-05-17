Marsilya-Rennes maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

Fransa Ligue 1'de sezonun son haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Marsilya ile Rennes arasındaki maç, her iki takım için de Avrupa kupalarına katılım açısından hayati önem taşıyor. 56 puanla 6. sırada bulunan Marsilya, kendi sahasında kazanarak rakibini geçmeyi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmeyi hedefliyor. 59 puanla 5. sırada yer alan Rennes ise zorlu Marsilya deplasmanından en az beraberlikle ayrılarak konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Puan tablosunda sadece 3 puanlık fark bulunan bu iki ekip arasındaki mücadele, sezon finali için nefes kesen bir heyecan vaat ediyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!