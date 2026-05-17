Fransa Ligue 1'de sezonun son haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek isteyen Lille, sahasında Auxerre'i ağırlıyor. 61 puanla 3. sırada yer alan ev sahibi ekip, galibiyetle Avrupa'nın kulüpler arası en prestijli turnuvasına doğrudan katılım hakkını elde etmeyi hedefliyor. Düşme hattıyla flört eden Auxerre ise 31 puanla 15. sıradadaki yerini koruyarak ligde kalmak için puan mücadelesi verecek. Her iki takım için de hayati önem taşıyan karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. Lille'in ev sahibi avantajını kullanıp kullanamayacağı ve Auxerre'in deplasmanda sürpriz yapıp yapamayacağı büyük merak konusu. İşte maçın detayları!

Stade Pierre-Mauroy'da iki farklı kutbun, iki devasa hedef için vereceği müthiş bir savaşa tanıklık edeceğiz. Lille, harika geçirdiği sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde ederek taçlandırmak istiyor. 61 puanla 3. sırada yer alan ve arkasındaki rakiplerinin nefesini ensesinde hisseden ev sahibi, taraftarı önünde hata yap lüksüne sahip değil. Konuk ekip cephesinde ise adeta bir hayatta kalma mucizesi aranıyor. 31 puanla 15. sırada yer alan ve aynı puandaki Nice'ın sadece averajla önünde bulunan Auxerre, bu zorlu deplasmanda kaybedeceği bir puanla kendisini birden Play-Out hattında bulabilir. Ligde kalışını resmen ilan etmek için Lille'den puan almak zorunda olan konuk ekip, katı bir savunma anlayışı benimseyerek kontrataklarla rakibini avlamaya çalışacak. İki takım adına da telafisi olmayan bu tarihi 90 dakika, Ligue 1'de sezonun en dramatik maçlarından biri olmaya aday. işte Lille-Auxerre maçının detayları!

Lille-Auxerre MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Lille-Auxerre maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Lille-Auxerre MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Lille-Auxerre MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille-Auxerre maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.