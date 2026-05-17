"Bugün Juventus'un maçı var mı, saat kaçta?" sorusu yanıtını buluyor. Sezonun en önemli randevularından birinde Juventus ve Fiorentina, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. A Spor üzerinden takip edilebilecek bu çekişmeli karşılaşma öncesinde takımların puan durumlarını, muhtemel 11'lerini ve analizleri sizler için derledik.

İtalya Serie A'da haftanın en kritik mücadelelerinden birinde Juventus, kendi sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen "Siyah-Beyazlılar" ile alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen "Mor Menekşeler"in kapışması futbolseverleri ekrana kilitleyecek. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak olan Juventus - Fiorentina maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

Juventus - Fiorentina maçı 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus - Fiorentina maçı 13:30'da başlayacak.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Fiorentina maçı S Sport Plus / S Sport kanllarında canlı yayınlanacak.

JUVENTUS: ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Juventus, ligde topladığı 68 puanla 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmayarak ligin son haftalarına girilirken üst sıralardaki yerini korumayı ve galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

FIORENTINA: PRESTİJ VE GÜVEN ARIYOR

Konuk ekip Fiorentina ise 38 puanla 15. sırada bulunuyor. Sezonun genelinde istikrarsız bir görüntü çizen Floransa temsilcisi, Torino deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek hem moral bulmak hem de ligde daha güvenli bir konuma ulaşmak istiyor.

