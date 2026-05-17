Serie A'da şampiyonluk kupasını kaldıracak olan Inter, 37. hafta maçında San Siro'da Hellas Verona ile karşılaşıyor. Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı İtalyan ekibi, 85 puanla ligde zirveyi garantilemiş durumda ve hafta içi İtalya Kupası finalinde AC Milan'ı yenerek sezonun ilk çift kupalı takımı olmayı başardı. Diğer tarafta ise 20 puanla küme düşme hattının altında kalan Hellas Verona, Serie A'ya veda etmeden önce son maçlarından birini oynuyor. Maç sonrası yapılacak törenle Inter'in şampiyonluk kupası stadyumda gösterilecek. İnter-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Inter-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Milano'nun simgesi San Siro, pazar günü sadece bir futbol müsabakasına değil, kulüp tarihinin en görkemli şampiyonluk partilerinden birine sahne olacak. Ev sahibi Inter, teknik direktörlük koltuğuna oturduğu ilk sezonda harika bir iş çıkaran eski efsanesi Cristian Chivu yönetiminde rüya gibi bir dönemi geride bırakıyor. Ligde 21. kez mutlu sona ulaşan Nerazzurri, geçtiğimiz çarşamba akşamı Olimpico'da Lazio'yu 2-0 devirerek İtalya Kupası'nı (Coppa Italia) da müzesine götürdü. Konuk ekip Hellas Verona cephesinde ise son haftalara girilirken kelimenin tam anlamıyla derin bir hüzün ve sessizlik hakim. Geçtiğimiz hafta evinde Como'ya 1-0 mağlup olarak tüm umutlarını tüketen Paolo Sammarco'nun öğrencileri, İtalya'nın en güçlü takımının şampiyonluk partisinde zorlu bir sınav verecek. Üzerlerinde herhangi bir ligde kalma baskısı kalmayan ve prestij için sahaya çıkacak olan Verona, San Siro çimlerinde güçlü rakibine karşı direnç göstererek en azından onurlu bir kapanış yapmayı amaçlıyor. İşte Inter-Hellas Verona maçı detayları!

Inter-Hellas Verona MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 37. haftası kapsamındaki Inter-Hellas Verona maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 16.00'da yapılacak.

Inter-Hellas Verona MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Hellas Verona maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Inter-Hellas Verona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Augusto; Henrique, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Hellas Verona: Montipo; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov; Bowie