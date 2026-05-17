İtalya Serie A'nın 37. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Küme düşme hattının 6 puan üzerinde 37 puanla 16. sırada bulunan Cagliari, evinde Torino'yu ağırlıyor. Ev sahibi takım için bu maç son derece önemli çünkü alacağı tek bir puanla bile Serie A'da kalışını matematiksel olarak garantileyecek. 44 puanla 12. sırada yer alan Torino ise sezonu ilk 10 içinde bitirme hedefiyle deplasmana çıkıyor. Taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak Cagliari, ligde kalma mücadelesinde belki de en önemli maçına çıkıyor. Torino ise prestij maçında puan hedefliyor. Serie A'nın heyecan dolu bu karşılaşmasının detayları haberimizde!

Unipol Domus, Cagliari taraftarlarının coşkulu marşlarıyla Serie A'da kalmanın resmen ilan edileceği tarihi bir akşama ev sahipliği yapabilir. Ev sahibi Cagliari, teknik direktör Fabio Pisacane yönetiminde sezonun son düzlüğünde müthiş bir direnç gösterdi. Son 5 maçından çıkardığı 7 puanla adeta küllerinden doğan ve 37 puana ulaşan Sardinya temsilcisi, geçtiğimiz hafta evinde Udinese'ye 2-0 mağlup olarak seriyi bozsa da alt sırayla olan mesafeyi korumayı başardı. Düşme hattının sınırındaki Cremonese'nin 6 puan önünde yer alan ev sahibi, son hafta AC Milan deplasmanına çıkacağı için işi şansa bırakmak istemiyor. Konuk ekip Torino cephesinde ise son iki haftaya girilirken oldukça sakin, stressiz ve tamamen kulübün kendi iç hedeflerine odaklandığı bir atmosfer hakim. Roberto D'Aversa yönetiminde inişli çıkışlı bir sezon geride kalsa da, topladıkları 44 puanla 12. sırada kendilerine rahat bir yer buldu. İşte Cagliari-Torino maçının detayları!

Cagliari-Torino MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 37. haftası kapsamındaki Cagliari-Torino maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 21.45'te yapılacak.

Cagliari-Torino MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari-Torino maçı TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cagliari-Torino MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cagliari: Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Torino: Falcone; Ndaba, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira