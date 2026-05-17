Fransa Ligue 1'de sezonun son haftasında Brest ile Angers kozlarını paylaşıyor. Ertelenen Strasbourg maçının ardından 38 puanla 12. sıraya yükselen Brest, Stade Francis-Le Blé'de taraftarları önünde sezona galibiyetle veda etmek istiyor. Sadece 3 puan geride, 35 puanla 13. sırada bulunan Angers ise kritik deplasmanda kazanarak sıralamada rakibini geçmeyi hedefliyor. Her iki takım için de sezon sonu performansı önem taşıyan karşılaşma, Ligue 1'deki son puan hesaplarını belirleyecek. Brest'in ev sahibi avantajı mı, yoksa Angers'ın son hafta motivasyonu mu galip gelecek? İşte maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri.

Stade Francis-Le Ble'de Ligue 1 için resmi bir kapanış töreni niteliğinde 90 dakika oynanacak. Ev sahibi Brest, sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüşle üst sıralardan uzaklaşsa da ligde kalma hedefine erken ulaşmanın rahatlığını yaşıyor. Teknik direktör Eric Serge Roy'un öğrencileri, seyircisi önünde oynayacağı bu son maçta baskılı ve göze hoş gelen bir futbol sergilemek istiyor. Konuk ekip cephesinde ise ligde kalma başarısının getirdiği bir huzur var. Kısıtlı kadrosuna rağmen sezon boyunca kritik virajları dönmeyi başaran ve 35 puan toplayan Angers, deplasmanda tamamen stressiz bir futbol sergileyecek. Teknik direktör Alexandre Dujeux'nün ekibi, Brest'i mağlup etmesi durumunda ligi 12. sırada bitirme şansına sahip. İşte Brest-Angers maçının detayları!

BREST-ANGERS MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Brest-Angers maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

BREST-ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

BREST-ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Angers maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.