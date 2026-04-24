Sunderland-Nottingham Forest maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Premier Lig'in kritik düşme hattı mücadelesinde Sunderland, Stadium of Light'ta Nottingham Forest'ı ağırlıyor. 46 puanla 11. sırada yerini koruyan ev sahibi Sunderland, geçen hafta Aston Villa'ya son dakika golüyle 4-3 yenilerek aldığı darbeyi taraftarı önünde unutturmak istiyor. Karşısında ise 5 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen ve son maçta Burnley'i 4-1 mağlup eden Nottingham Forest var. 36 puanla 16. sırada yer alan ve düşme hattına sadece 5 puan farkla bakan konuk ekip için her puan hayati önem taşıyor. Sezonun kalan bölümünde her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, lig tablosunun alt sıralarındaki dengeleri değiştirebilir. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.