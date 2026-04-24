Brest-Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Brest-Lens maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışında PSG'nin 4 puan gerisinde kalan RC Lens, Stade Brest deplasmanında puan kaybına izin veremiyor. 62 puanla ikinci sıradaki Lens, son 5 maçında attığı 13 golle ligdeki en etkili hücum hatlarından birine sahip. Ancak karşısında küçümsenmeyecek bir rakip var. 37 puanla orta sıralarda yer alan Brest, kendi evinde zorlu bir rakip olmayı sürdürüyor. Özellikle son haftalarda üst sıralardaki takımlara karşı aldığı puanlarla dikkat çeken Brest, Lens'i de şaşırtmayı planlıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı, başlama saati ve detaylı bilgiler içeriğimizde.