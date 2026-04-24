Al Hazem-Al Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Pro Lig'de kritik bir mücadele yaşanacak. 34 puanla 10. sırada yer alan Al Hazem, evinde 23 puanla düşme hattında mücadele eden Al Riyadh'ı konuk ediyor. Ev sahibi takım, taraftarları önünde kazanarak ilk 10'daki konforlu pozisyonunu pekiştirmeyi amaçlarken, konuk ekip için bu maç adeta final niteliğinde. Al Riyadh, ligde kalma mücadelesinde hayati öneme sahip bu deplasmanından mutlaka puan ya da puanlarla dönmek zorunda. Sezonun ilk yarısında oynanan ilk karşılaşmada Al Hazem deplasmanda 2-1'lik skorla galip gelmişti. Bu maç hem puan cetveli hem de takımların hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Al Hazem - Al Riyadh maçının oynanacağı tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri haberimizde!