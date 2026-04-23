La Liga'da kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanıyor. 19. sırada bulunan ve küme düşme tehlikesiyle boğuşan Levante, son haftalara girerken sahasında Sevilla'yı ağırlıyor. 29 puanla zor durumda olan ev sahibi ekip, kazanarak mucizevi bir kurtuluş serisi başlatmak istiyor. Karşısında ise geçen hafta Atletico Madrid'i devirerek moral bulan ve 34 puanla 17. sırada yer alan Sevilla var. Her iki takım için de hayati önem taşıyan maçta alınacak üç puan, sezon sonuna doğru büyük fark yaratabilir. Levante son haftalarda istikrarsız performans sergilerken, Sevilla son galibiyetiyle toparlanma sinyali verdi. Peki bu kritik karşılaşma ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İspanya'da küme düşme mücadelesi kızışırken Levante, son dönemdeki dirençli futboluyla dikkat çekiyor. Son altı maçında sadece bir kez mağlup olan ve geçtiğimiz hafta Getafe'yi 1-0 yenerek moral bulan ev sahibi, özellikle iç sahadaki son iki maçını kazanmanın özgüveniyle sahaya çıkıyor. Levante, sezonun ilk yarısında Sevilla'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı; bugün de benzer bir dominasyonla taraftarını sevindirmek niyetinde. Konuk ekip Sevilla için ise bu sezon adeta bir kabus gibi geçiyor. Köklü kulüp, 34 puanla düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alarak tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Atletico Madrid galibiyetiyle nefes alan Sevilla, deplasman karnesindeki zayıflığı bu maçla kırmayı amaçlıyor. İşte Levante-Sevilla maçının detayları!

LEVANTE-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 32. haftasındaki kritik Levante-Sevilla mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü oynanacak. Kritik karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 20.00'de yapılacak.

LEVANTE-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

LEVANTE-SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sanchez; Tunde, Martinez; Raghouber, Olasagasti; Espi, Romero

Sevilla: Vlachodimos; Oso, Salas, Castrin, Sanchez; Bueno, Gudelj, Agoume, Vargas; Adams, Romero