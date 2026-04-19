Premier Lig'de erken final heyecanı! Liderlik koltuğunda oturan Arsenal ile en yakın takipçisi Manchester City, sezonun belki de en kritik 90 dakikasına çıkıyor. Arsenal'in zirveyi koruma, City'nin ise farkı eritme mücadelesi vereceği dev randevu futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Manchester City - Arsenal maçı saat kaçta? Dev maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte şampiyonluk yolundaki kritik eşleşmenin tüm ayrıntıları...

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de haftanın ve belki de sezonun maçı bugün futbolseverlerle buluşacak. Manchester City - Arsenal maçı 19 Nisan Pazar akşamı (bu akşam) futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma saat 18:30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig mücadelesi beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

ZİRVE YARIŞINDA NEFES KESEN TABLO

Şampiyonluk yolunda iki takım için de "telafisi olmayan" bir süreç başlıyor. Topladığı 70 puanla 1. sırada yer alan Topçular, son maçında aldığı beklenmedik mağlubiyeti bu dev maçla unutturmak istiyor. Arsenal kazandığı takdirde şampiyonluk kapısını büyük ölçüde aralamış olacak. 64 puanla 2. sırada bulunan Pep Guardiola'nın öğrencileri, kendi sahasında kazanarak puanını 67'ye yükseltmeyi ve liderle olan farkı 3 puana indirerek baskıyı artırmayı hedefliyor. Ligin en çekişmeli maçlarından birine sahne olacak Etihad'da, iki takımın taktik savaşı şampiyonluk kupasının rotasını belirleyecek.

