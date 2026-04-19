İtalya Serie A'da kalma mücadelesi veren Cremonese ile yükselişe geçen Torino, Stadio Zini'de kritik bir randevuya çıkıyor. Ev sahibi ekip için ligde kalma umutlarını yeşertmek adına bu maç "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. İşte 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak Cremonese - Torino maçının detayları...

İtalya'da ligde kalma savaşı! Serie A'nın 32. haftasında Cremonese, sahasında formda Torino'yu konuk ediyor. Küme düşme hattından kurtulmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan ev sahibi ekip, Marco Giampaolo yönetiminde çıkış arıyor. Peki, Cremonese - Torino maçı saat kaçta? Zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın ayrıntıları ve takımlardaki son durum...

CREMONESE - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'da pazar mesaisinin açılış maçlarından biri olan bu karşılaşma bugün oynanacak. Mücadele saat 13:30'da başlayacak.

CREMONESE - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Ligi heyecanı Türkiye'de S Sport ekranlarından takip edilebilecek.

CREMONESE'DE ÇANLAR ÇALIYOR

Lombardiya temsilcisi için işler hiç de yolunda gitmiyor. Son 18 lig maçından sadece 4 puan çıkarabilen ve bu süreçte kalesini gole kapatmakta zorlanan Cremonese, 18. sıradaki Lecce ile aynı puanda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Cagliari karşısında alınan mağlubiyetle büyük yara alan ekipte, teknik direktör Marco Giampaolo'nun gelişi de henüz beklenen etkiyi yaratmadı. Ligde sadece 8 gol atabilen hücum hattı, savunmadaki zafiyetlerle birleşince küme düşme hattına iyice demir attılar.

TORINO YÜKSELİŞTE

Konuk ekip Torino ise teknik direktör değişikliğinin ardından Serie A'da basamakları hızla tırmanmaya başladı. Savunma disipliniyle dikkat çeken "Toro", ev sahibi ekibin zayıf karnını hedef alarak Avrupa kupaları yolundaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Kendi sahasındaki son üç maçını da kaybeden Cremonese'nin, bu baskı altında formda Torino'ya karşı nasıl bir direnç göstereceği merak konusu.

