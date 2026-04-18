Union Berlin-Wolfsburg maçı ne zaman? Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri

Bundesliga'nın 17. haftasında Union Berlin, teknik direktör değişikliğinin ardından ilk maçına çıkıyor. 32 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi ekip, geçen hafta aldığı yenilginin ardından yeni çalışma ile moral arıyor. Karşısında ise 12 maçtır galibiyete hasret kalan ve 21 puanla düşme hattında mücadele eden Wolfsburg yer alıyor. Konuk ekip, ligde kalma mücadelesinde hayati önem taşıyan bu deplasmanı kazanmak zorunda. Her iki takım için de kritik öneme sahip Union Berlin-Wolfsburg maçı, Bundesliga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!