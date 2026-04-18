Hoffenheim-Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat ve kanal bilgileri!

Bundesliga'nın 29. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. 51 puanla 6. sırada bulunan Hoffenheim, 64 puanla ligin 2. basamağındaki Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi hayallerini sürdürmek isteyen ev sahibi ekip, sahasında büyük bir sınavla karşı karşıya. Liderin en yakın takipçisi Dortmund ise şampiyonluk yarışında kritik 3 puanı almak için sahaya çıkacak. 13 puanlık farkla oynanan bu maç, her iki takım için de sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Hoffenheim - Borussia Dortmund maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler haberimizde.