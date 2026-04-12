Toni Kroos yeniden Real Madrid yolunda

2024 yılında futbolu bırakan Toni Kroos, eski kulübü Real Madrid'e geri dönmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınından AS Gazetesi'nin haberine göre; Alman yıldızın, Madrid ekibinin teknik kadrosunda görev almak üzere kulüple anlaşma sağladığı belirtildi. Kroos'un, yeni sezonda kulübün sportif yapılanması içinde önemli bir rol üstlenmesi planlanıyor.

KARİYER SAYILARI

Futbolculuk kariyerinde önemli başarılara imza atan Kroos, toplamda 754 resmi maçta forma giydi. Tecrübeli isim, bu karşılaşmalarda 73 gol atarken 166 da asist yaptı.

Real Madrid'de kazandığı kupalar ve sergilediği performansla kulüp tarihine adını yazdıran Kroos'un, bu kez saha kenarında yeni bir sayfa açması bekleniyor.