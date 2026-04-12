Premier Lig’de dev randevu futbolseverleri bekliyor! Chelsea FC ile Manchester City, 12 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. “Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları ise gündemdeki yerini aldı. Premier League maçının başlama saati ve yayıncı kanal bilgisi futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, karşılaşmanın şifresiz olup olmayacağı da merak ediliyor.

Premier Lig'de pazar günü yer yerinden oynayacak! Chelsea, sahasında Manchester City'yi ağırlıyor. Liam Rosenior yönetiminde Port Vale'i 7-0 yenerek sükse yapan "Maviler", şampiyonluk favorisi Manchester City karşısında Avrupa iddiasını kanıtlamak istiyor. Öte yandan Liverpool'u 4-0 yenerek gövde gösterisi yapan Pep Guardiola'nın öğrencileri, Londra'dan zaferle dönerek zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça dair tüm detaylar...

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Chelsea - Manchester City karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 18:30'da başlayacak.

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in Türkiye'deki resmi yayıncısı olan beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

CHELSEA CEPHESİ: ENZO FERNANDEZ ŞOKU VE EKSİKLER

Maviler'de teknik direktör Liam Rosenior, kadro planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Rosenior, Enzo Fernandez ile olan ilişkisinin samimi olduğunu vurgulasa da, Arjantinli yıldızın bu kritik maçta yer almayacağını kesin olarak doğruladı. Chelsea'de sakatlık listesi hala oldukça kabarık. Reece James, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens, Filip Jorgensen ve Trevoh Chalobah bu maçta forma giyemeyecek isimler. Hastalığını atlatan Benoit Badiashile'in kadroya dönmesi beklenirken, Moises Caicedo ve Marc Cucurella gibi as isimlerin ilk 11'e yerleşmesi öngörülüyor.

MANCHESTER CITY: SAVUNMA HATTINDA REVİRE DÖNÜŞ

Pep Guardiola'nın ekibinde sakatlık sorunları tamamen defans bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Ruben Dias (arka kas) ve Josko Gvardiol (bacak) sakatlıkları nedeniyle Londra deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Baldırındaki sorun nedeniyle milli takımdan çekilen John Stones, kısmen antrenmanlara başladı. Guardiola'nın açıklamasına göre Stones'un durumu maç saatinde netleşecek ancak kadroda olma ihtimali hala masada.

BERNARDO SILVA TARİHE GEÇİYOR

Portekizli yıldız Bernardo Silva, bu maçta bir saniye bile süre alması durumunda 297. Premier Lig maçına çıkacak. Bu istatistikle Silva, Premier Lig tarihinde en çok forma giyen Portekizli oyuncu unvanını tek başına eline alarak tarihe geçecek.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea Muhtemel 11: Sanchez, Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella, Santos, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro.

Manchester City Muhtemel 11: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Silva, Rodri, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.

