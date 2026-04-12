Premier League’de pazar mesaisi Crystal Palace ile Newcastle United arasında oynanacak dev karşılaşma ile Selhurst Park’ta başlıyor. Avrupa kupalarında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Crystal Palace, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken Newcastle United ise deplasmanda toparlanma arayışında olacak. Futbolseverler karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını da merak ediyor. İşte Crystal Palace - Newcastle United maçı canlı izleme bilgileri ve yayın detayları…

Premier Lig'de pazar mesaisi Selhurst Park'ta başlıyor! Konferans Ligi çeyrek finalinde Fiorentina'yı 3-0 gibi net bir skorla deviren Crystal Palace, galibiyet serisini Newcastle karşısında da sürdürmek istiyor. Ezeli rakibi Sunderland karşısında aldığı ağır mağlubiyetin şokunu henüz atlatamayan Newcastle United ise Londra deplasmanında ayağa kalkmanın peşinde. Peki, Crystal Palace - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Premier Lig canlı yayın detayları...

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasındaki Crystal Palace - Newcastle United karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma 16.00'da başlayacak.

Maçın Başlama Saati: 16:00 (TSİ)

Stadyum: Selhurst Park (Londra)

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Newcastle United maçı beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Selhurst Park, zıt form grafiklerine sahip iki ekibin mücadelesine sahne oluyor. Konferans Ligi'nde esen Crystal Palace, yaralı ve eksik Newcastle United karşısında serisini sürdürmek istiyor.

İşte dev maç öncesi kadro durumları, eksikler ve dikkat çeken istatistikler:

CRYSTAL PALACE: HÜCUM HATTINDA ZORUNLU DEĞİŞİM

Ev sahibi Crystal Palace'ta teknik direktör Glasner, Fiorentina karşısındaki muhteşem galibiyetin ardından kadroda bazı revizyonlara gidebilir. Konferans Ligi'ndeki cezasını tamamlayan Jorgen Strand Larsen takıma dönüyor. Ancak Fiorentina maçında darbe alan Evann Guessand'ın durumu belirsizliğini koruyor. Glasner'in elinde Mateta ve Strand Larsen'i birlikte oynatma opsiyonu bulunsa da, Guessand'ın yokluğunda formaya en yakın isim Yeremy Pino olarak görülüyor. Hamstring sakatlığı yaşayan Eddie Nketiah sezonu kapattı. Cheick Doucoure ise U21 takımıyla antrenmanlara başlasa da henüz A takım seviyesinde süre almaya hazır değil.

NEWCASTLE UNITED: SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ

Konuk ekip Newcastle United, özellikle savunma hattındaki ağır sakatlıklarla boğuşuyor: Tyne-Wear derbisinde yüzünden ciddi şekilde sakatlanan Sven Botman ameliyat edildi ve ay sonuna kadar yok. Ayrıca ayak enfeksiyonu nedeniyle operasyon geçiren Fabian Schar da kadroda yer almayacak. Emil Krafth (diz) ve Bruno Guimaraes (uyluk/hastalık) bu hafta sonu forma giyemeyecek diğer önemli isimler. Sandro Tonali ve Lewis Miley'nin sakatlıklarını atlatarak kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

ANTHONY GORDON REKOR PEŞİNDE

Newcastle'ın Sunderland karşısındaki tek golünü atan Anthony Gordon, Crystal Palace filelerini de havalandırarak üst üste 4 Premier Lig maçında gol atma başarısı göstermeyi hedefliyor. Gordon, eksik kadroda Newcastle'ın en büyük gol umudu olacak.

TYNE-WEAR DERBİSİNİN ARTÇI ŞOKLARI

Newcastle United için 22 Mart'ta oynanan Sunderland derbisi tam bir yıkım oldu. Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi'nde 7-2 yenerek tarihi bir zafer kazanan Sunderland, hızı kesilmeden çıktığı derbide Newcastle'ı Brian Brobbey'nin son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuç, zaten formsuz olan Newcastle'da moral kazanını iyice boşalttı.

SELHURST PARK'TA İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Crystal Palace, Selhurst Park'ta oynadığı son 10 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. Newcastle, son 9 lig maçının 6'sını kaybetti. Ancak ilginç bir detay olarak, son 6 deplasman maçının 4'ünü kazanmayı başardılar ve son 9 deplasmanda da gol buldular. Newcastle, Selhurst Park'taki son 10 ziyaretinden sadece birinde (2020 sonu, seyircisiz maç) galibiyetle dönebildi.

