Gözler İtalya'da Udine'ye çevrildi! Milli ara sonrası Serie A heyecanı Udinese - Como 1907 karşılaşmasıyla sürüyor. Ligin bitimine 8 hafta kala 4. sırada yer alan ve Avrupa macerasına odaklanan Como, bu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Udinese - Como maçı saat kaçta? Maç hangi kanaldan şifresiz izlenebilir? İşte 6 Nisan Pazartesi maç programı ve detaylar...

Serie A'da Avrupa yarışı kızışıyor! Ligin sürpriz ekibi Como 1907, milli ara öncesinde Pisa'yı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek gövde gösterisi yapmıştı. Ligin bitimine sadece 8 hafta kala 4. sıradaki yerini koruyan ve Şampiyonlar Ligi yolunda emin adımlarla ilerleyen Como, Udinese deplasmanında hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Udinese ise taraftarı önünde puan alarak nefeslenme peşinde. Peki, "Udinese - Como 1907 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve analizler...

UDINESE CALCIO - COMO 1907 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 28. haftasındaki Udinese - Como 1907 mücadelesi, 6 Nisan 2026 Pazartesi (Bugün) oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 13.30'da başlayacak.

UDINESE - COMO 1907 MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Udinese muhtemel 11'i: Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara, Zaniolo, Bayo

Como muhtemel 11'i: Butez, Smolcic, Carlos, Kempf, Moreno, Perrone, Da Cunha, Diao, Paz, Baturina, Douvikas