UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dev El Clasico! Real Madrid ile Barcelona, çeyrek final ilk maçında Alfredo Di Stéfano Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Grup aşamasını lider tamamlayan son şampiyon Barcelona, deplasmanda avantajlı skor peşinde koşarken, Real Madrid tarihinde ilk kez kadın futbolunda Barcelona'yı yenme fırsatını yakalayabilir. Play-off turunda Paris FC'yi eleyen Real Madrid, 11 puanla 7. sıradan gelen performansını geliştirmek istiyor. Barcelona ise 16 puanla doğrudan çeyrek finale yükselen güçlü kadrosuyla favori konumunda. İki İspanyol devine ev sahipliği yapacak tarihi mücadelenin maç saati, yayın bilgileri ve takım kadroları haberimizde...

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde erken final niteliğindeki eşleşmede ilk perde Madrid'de açılıyor. Ev sahibi Real Madrid, nakavt aşaması play-off turunda Paris FC'yi eleyerek ulaştığı bu turda, yıldızlarıyla Barcelona dominasyonuna son vermeyi hedefliyor. Diğer yanda ise kadın futbolunun "altın takımı" Barcelona, gol makinesi Ewa Pajor ve efsane kaptan Alexia Putellas liderliğinde kupa koleksiyonuna bir yenisini eklemek niyetinde. Bu sezon oynanan üç resmi maçı da kazanan Katalan ekibi, favori geldiği başkentten avantajla dönmek istiyor. Ancak Real Madrid'in evindeki direnci ve Şampiyonlar Ligi motivasyonu, bu El Clasico'yu sezonun en zorlu randevusuna dönüştürebilir. İşte dev maçın detayları...

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı kapsamındaki Real Madrid-Barcelona mücadelesi, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 20.45'te başlayacak.

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Barcelona maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL MADRID-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Misa; Navarro, Mendez, Lakrar, Holmgaard; Weir, Toletti, Dabritz; Del Castillo, Caicedo, Redondo

Barcelona: Coll; Savaş, Paredes, Camara, Brugts; Lopez, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pina, Pajor