“Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman, hangi kanalda?” sorusu La Liga gündeminde öne çıkıyor. 10. sırada bulunan Athletic Bilbao, altıncı sıradaki Celta Vigo’nun 6 puan gerisinde bulunuyor. Beşinci sıradaki Real Betis ise üst sıralardaki konumunu sürdürmek için deplasmanda puan arayacak.

La Liga'nın 29. haftasında San Mames'te futbol şöleni yaşanacak! Şampiyonlar Ligi potasını hedefleyen Real Betis, Bask ekibi Athletic Bilbao'nun konuğu oluyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev karşılaşmanın yayın bilgileri ve takımlardaki son durum...

ATHLETIC BILBAO - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

San Mames Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde oynanacak bu kritik karşılaşma, 22 Mart 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak. Mücadele 20.30'da başlayacak.

Tarih: 22 Mart 2026

Saat: 20:30 (TSİ)

Kanal: S Sport Plus, Tivibu Spor 2

Stat: San Mames (Bilbao)

SAN MAMES'TE AVRUPA SAVAŞI

Ev sahibi Athletic Bilbao, şu anda topladığı puanlarla ligin 10. sırasında yer alıyor. Avrupa kupalarına katılma hattındaki rakipleriyle arasını kapatmak isteyen Bask temsilcisi için bu maç tam anlamıyla bir kırılma noktası. Kendi sahasında oldukça etkili bir oyun sergileyen Bilbao, taraftar desteğiyle 3 puanı hedefliyor.

BETİS ŞAMPİYONLAR LİGİ AŞKINA

Konuk ekip Real Betis ise ligde 5. sırada bulunuyor ve üstündeki takımlarla olan farkı koruyarak Şampiyonlar Ligi potasına girmek istiyor. Betis, hemen altındaki rakibinin 3 puan önünde yer alırken, deplasmanda alacağı bir galibiyetle yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao muhtemel ilk 11'i: Simon, Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Navarro, Sancet, Berenguer, I Williams

Real Betis muhtemel ilk 11'i: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Antony, Fornals, Roca, Ezzalzouli, Ruibal, Hernandez