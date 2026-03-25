UEFA, Nottingham Forest deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 50 bin 500 avro para ve bir sonraki Avrupa deplasman maçı için seyirci yasağı cezası verdi.

UEFA, Nottingham Forest deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 50 bin 500 avro para ve bir sonraki Avrupa deplasman maçı için seyirci yasağı cezası verdi. Verilen cezaların detayları ise şu şekilde: Meşale yakma ve sahaya meşale atma gerekçesi ile 30 bin euro para cezası, verilen zararlar gerekçesiyle 20.500 euro para cezası ve Avrupa'da bir sonraki deplasman maçında taraftar yasağı.