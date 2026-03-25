Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bizzat devrede
Galatasaray'da yaz dönemi öncesi hazırlanan transfer listesi doğrultusunda hareketlilik sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek'in önderliğinde Liverpool'un yıldız stoperi Virgil van Dijk'ı renklerine bağlamaya çalışacak. Hollandalı savunmacının parçalı formaya sıcak baktığı aktarılıyor. İşte detaylar...
Avrupa devlerinin bile kıskandığı bir kadroya sahip olan G.Saray, yeni sezon öncesinde de oldukça iddialı gözüküyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan ve buraya kadar rekor bir ücret elde eden sarı-kırmızılılar, yazın transfer piyasasında oldukça hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor.
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, bir yıldız haricinde transfer çalışmalarını kulübün profesyonellerine bırakacak. Özbek'in parçalı formayı giydirmeyi hayal ettiği isim ise Liverpool'un tecrübeli Hollandalı stoperi Virgil van Dijk.
Yazın 35 yaşına basacak olan yıldız stoperin kulübü Liverpool ile 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre bu sezon sarı-kırmızılı takıma karşı 3 kez rakip olan ve RAMS Park tribünlerine adeta hayran kalan Van Dijk, G.Saray ihtimaline sıcak bakıyor.
Vatandaşı Noa Lang'ın da kulüpte bulunması ve kariyerindeki son uzun sözleşmesini imzalama fırsatı nedeniyle Van Dijk kapıları kapatmıyor.
Başkan Özbek hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp, Hollandalı yıldızı getirmek için haziranda gaza basacak.
KONATE'YE BAĞLI
Virgil van Dijk transferinde birden fazla etken bulunuyor. G.Saray açısından oyuncu ile anlaşmak en kolay seçenek olarak gözüküyor. İlk olarak İngiliz ekibi Liverpool'un Hollandalı yıldıza izin vermesi gerekiyor.
Takımın bir başka stoperi Konate'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatamayan İngiliz ekibi, Fransız isme imza attıramazsa aynı sezonda iki as stoperini kaybetmek istemeyebilir. Bu nedenle Konate'nin sözleşme uzatması Van Dijk'ın önünü açabilir.
İSTİKRAR ABİDESİ
İlerleyen yaşına karşın Virgil van Dijk kalitesinden ve gücünden hiçbir şey kaybetmiyor. Savunmadan üst seviyede bir oyun kurma anlayışına sahip olan 34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, kendisine de çok iyi bakıyor. Van Dijk bu sezon 45 resmi maçta görev alırken 5 gol atıp 3 de asist yaptı.
UĞURCAN GİBİ
Başkan Dursun Özbek geçen sezon yine bir transferde rol oynamıştı. Teknik direktör Okan Buruk ve yöneticilerin ısrarına karşın Ederson yerine Uğurcan Çakır transferini gerçekleştiren Özbek, bu ısrarında ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Bu kez Van Dijk için de dümene geçecek olan Özbek, savunmaya bir dünya yıldızı getirmeye çalışacak.