Napoli'den flaş Romelu Lukaku kararı! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi
Adı transferde hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile anılan Belçikalı golcü Romelu Lukaku hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Napoli Belçikalı golcünün takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...
Adı transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Romelu Lukaku hakkında flaş gelişme yaşandı.
İtalyan basını Antonio Conte yönetimindeki Napoli'nin gelecek yaz için yaptığı kadro planlamasıyla ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
Il Mattino'nun haberine göre, geçirdiği ağır sakatlığın ardından bu sezon performansı beklentilerin altında kalan Belçikalı golcü ile Napoli yazın yollarını ayırabilir.
Haberde ayrıca İtalyan ekibinin iyi bir teklife satmaya oldukça sıcak baktığı da belirtildi.
Bu sezon yalnızca 7 maçta forma giyen 32 yaşındaki Romelu Lukaku, 1 gollük katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro piyasa değeri bulunan golcü futbolcunun, Napoli ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.