Manchester United-Tottenham maç bilgisi: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de Manchester United, sahasında Tottenham'ı ağırlıyor. Michael Carrick yönetimindeki ev sahibi, üst üste 3 galibiyetle 41 puana ulaşarak 4. sıraya yükseldi ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Tottenham ise tam bir kriz döneminden geçiyor: Son 6 maçta galibiyetsiz kalan ve 29 puanla 14. sıraya kadar düşen konuk ekip, Old Trafford'da çıkış yakalamaya çalışacak. Manchester United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik mücadelenin tüm detayları ve muhtemel 11'ler...