Al Fayha-Al Najma maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Al Fayha-Al Najma maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde 20. hafta heyecanı, Al Fayha ile Al Najma arasındaki mücadeleyle devam edecek. Ev sahibi Fayha, sahasında alacağı bir galibiyetle puan tablosunda yukarı tırmanmayı planlarken, ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Yalnızca 5 puanı bulunan ve kötü gidişi durdurmayı hedefleyen Al Najma ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Al Fayha-Al Najma maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?