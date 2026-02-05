Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezaları belli oldu!

Kocaelispor maçındaki hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar ve Tümosan Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı Kristjan Asllani'nin cezaları belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçında tribünlere yönelik hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu Milan Skriniar'ın cezası belli oldu. Skriniar'a 2 maç men ve 80 bin TL para cezası verildi.

İŞTE PFDK'NIN KARARI

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani de 2 maç ceza aldı.

İŞTE ASLLANI KARARI

BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu KRISTJAN ASLLANI'nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,