Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezaları belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçında tribünlere yönelik hareketi sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcusu Milan Skriniar'ın cezası belli oldu. Skriniar'a 2 maç men ve 80 bin TL para cezası verildi.
İŞTE PFDK'NIN KARARI
"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MILAN SKRINIAR'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani de 2 maç ceza aldı.
İŞTE ASLLANI KARARI
BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu KRISTJAN ASLLANI'nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,