35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı.
Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanan final maçında ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçın 90+5. dakikasında Senegalli sol bek Malick Diouf'un Faslı sağ kanat Brahim Diaz'ı düşürmesi sonrası VAR incelemesinin ardından Fas, penaltı kazandı.
Senegal takımı oyuncularının hakemin penaltı kararına itirazı sonucu oyun uzun süre durdu.
Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri 80. dakikada, Senegal'de Samsunsporlu Cherif Ndiaye 93. dakikada ve yine Senegal'de Galatasaraylı Ismail Jakobs 105. dakikada oyuna girdi.
FİNALE DAMGA VURAN AN!
Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'a verilen penaltının ardından Senegalli oyuncular sahayı terk etti.
Fas lehine penaltı vermesi üzerine Senegalli oyuncular sahayı terk etti. Tribünlerde büyük gerginlik yaşandı.
Uzun bir bekleyişin ardından Senegal sahaya geri dönmeye ikna edildi.