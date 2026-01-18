Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas ile Senegal karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 devam ederken hakem kararlarına tepki gösteren Senegal maçtan çekilme kararı aldı.
Önce Senegal'in 90+2. dakikada kaydettiği gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Ardından 90+8. dakikada Fas lehine penaltı kararı verildi.
90+7 | 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐓𝐘 🇲🇦— UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026
VAR confirms. 🥅 Penalty for Morocco!#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/3nKfsX81Dx
SENEGAL SAHAYA GERİ DÖNDÜ!
Uzun bir bekleyişin ardından Senegal takımı sahaya geri dönmeye ikna edildi. 90+24. dakikada Brahim Diaz'ın kullandığı panenka penaltısı kaleci Edouard Mendy'de kaldı. Kaçan penaltının ardından gözyaşlarını tutamayan Brahim Diaz'ı takım arkadaşları teselli etti.
90+ 13 | 🇲🇦𝐒𝐀𝐕𝐄
Panenka stopped! Brahim Díaz fails to beat the keeper#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/bpBkmbKSyg— UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026
Ardından maçın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.
UZATMALARDA SENEGAL GUEYE İLE ÖNE GEÇTİ!
90+3 | 🇸🇳𝐆𝐎𝐀𝐋— UBC UGANDA (@ubctvuganda) January 18, 2026
Gueye fires Senegal into the game#TotalEnergiesAFCON2025 #UBCAFCON2025 pic.twitter.com/JxBXbH3arP