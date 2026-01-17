Premier Lig'in 22. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Liverpool, Anfield'da küme düşme hattındaki Burnley'yi ağırlıyor. Yeni yıla üst üste üç beraberlikle başlayan ve 35 puanla 4. sırada yer alan ev sahini ekip, taraftarı önünde galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Diğer tarafta ise 13 puanla 19. sırada bulunan ve tam 12 maçtır kazanamayan Burnley, Scott Parker yönetiminde dev rakip karşısında sürpriz peşinde. Küme düşme tehlikesiyle boğuşan konuk ekip, Liverpool deplasmanından puan alarak ligde kalma mücadelesine umut katmayı hedefliyor. Anfield'daki kritik Liverpool-Burnley karşılaşmasının tüm detayları ve yayın bilgileri haberimizde...

Liverpool-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Anfield Road'daki Liverpool-Burnley mücadelesi, her iki takımın da önemli eksiklerle çıktığı bir döneme rastlıyor. Ev sahibi Liverpool'da efsane isim Mohamed Salah, Mısır milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası (AFCON) üçüncülük maçına çıkacağı için kadroda yer almıyor; Alexander Isak, Conor Bradley ve Giovanni Leoni'nin ise uzun süreli sakatlıkları sürüyor. Ancak sakatlıktan golle dönen Hugo Ekitike ve Alman yıldız Florian Wirtz, hücum hattının en büyük güvenceleri olacak. Konuk ekip Burnley cephesinde ise teknik direktör Scott Parker; Josh Cullen, Zeki Amdouni ve Connor Roberts gibi kilit isimlerden yoksun bir kadroyla sahada olacak. Savunmada Florentino Luis'in direnci ve hücumda kiralık golcü Armando Broja'nın fizik gücü, Burnley'nin Anfield'dan puan çıkarma yolundaki en büyük umudu olacak. İşte Liverpool-Burnley maçının canlı yayın bilgileri...

Liverpool-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool-Burnley maçı, 17 Ocak Cumartesi günü Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Liverpool-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield Road'daki Liverpool-Burnley maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Andy Madley yönetecek.

Liverpool-Burnley MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Jones, Wirtz; Ekitike

Burnley: Dubravka; Laurent, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Bruun Larsen, Anthony; Broja