Werder Bremen-Eintracht MAÇI CANLI YAYIN: Saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın 18. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Werder Bremen, evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. 17 puanla 13. sırada bulunan ev sahibi Bremen, geçen hafta Borussia Dortmund'a 3-0 yenilmenin ardından taraftarı önünde moral arıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi için bu maç kritik önemde. Karşılarında ise 26 puanla 7. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Eintracht Frankfurt var. Dino Toppmöller'in öğrencileri, hafta içi Stuttgart'a 3-2 kaybettikten sonra deplasmanda galibiyetle yeniden yükselişe geçmek istiyor. Peki Werder Bremen-Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?