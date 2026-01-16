Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin Sulh Ceza Hakimlik sorguları tamamlandı. Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karan'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Şüpheli Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Sabah'ın haberine göre Karan, hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.