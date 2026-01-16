Shkendija nerede kuruldu, hangi ülkenin takımı? Samsunspor’un Konferans Ligi rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu heyecanı sürerken, Samsunspor’un rakibi Shkendija futbolseverlerin gündemine oturdu. Kura çekiminin ardından en çok merak edilen konuların başında “Shkendija hangi ülkenin takımı?” sorusu yer aldı.

Avrupa arenasında yoluna devam eden Samsunspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Shkendija oldu. Kura çekiminin ardından futbolseverler, rakip takım hakkında detaylı bilgi edinmek için araştırmalara başladı. En çok merak edilen soruların başında ise "Shkendija hangi ülkenin takımı?" geliyor. Shkendija, Kuzey Makedonya futbolunun önde gelen kulüplerinden biridir. 1979 yılında Kalkandelen'de kurulan kulüp, yıllar içinde ligde elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Kırmızı-siyah renkleriyle tanınan ekip, özellikle Avrupa maçlarında sert ve mücadeleci futbol anlayışıyla biliniyor. Maçlarını 15.000 kişilik Ecolog Arena'da oynayan Shkendija, güçlü taraftar desteğiyle dikkat çekiyor. Samsunspor ile oynayacağı Konferans Ligi play-off karşılaşmaları öncesinde, Shkendija'nın tarihi, kadro yapısı ve Avrupa tecrübesi mercek altına alınmış durumda. İşte Samsunspor'un rakibi Shkendija hakkında bilinmeyen detaylar…

SAMSUNSPOR'UN KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ KİM OLDU?

Samsunspor'un Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Kuzey Makedonya takımı Shkendija oldu.

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

KuPS Kuopio-Lech Poznan

Shkendija-Samsunspor

Zrinjski-Crystal Palace

Sigma Olomouc-Lausanne-Sport

FC Noah-AZ Alkmaar

FC Drita-Celje

Jagiellonia-Fiorentina

Omonoia-Rijeka

SHKENDIJA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fudbalski Klub Shkendija, Kuzey Makedonya merkezli bir futbol kulübüdür. Kulüp, 1979 yılında Kuzey Makedonya'nın önemli şehirlerinden biri olan Kalkandelen (Tetovo) kentinde kurulmuştur. Shkendija, ülkenin en üst düzey futbol ligi olan Prva Makedonska Fudbalska Liga'da (Kuzey Makedonya 1. Futbol Ligi) mücadele etmektedir.

Kırmızı-siyah renklere sahip olan kulüp, özellikle Kuzey Makedonya'daki Arnavut kökenli futbolseverler tarafından yoğun şekilde desteklenmektedir. Shkendija, zaman içinde lig şampiyonlukları ve kupa başarılarıyla ülke futbolunda önemli bir konuma yükselmiştir. Avrupa kupalarında da Kuzey Makedonya'yı temsil eden kulüp, UEFA organizasyonlarında çeşitli sezonlarda boy göstermiştir.

Shkendija, iç saha maçlarını 15.000 seyirci kapasiteli Ecolog Arena'da oynamaktadır. Modern yapısıyla dikkat çeken stadyum, kulübün hem lig hem de Avrupa maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Güçlü taraftar desteği ve rekabetçi kadrosuyla Shkendija, Kuzey Makedonya futbolunun önde gelen takımları arasında yer almaktadır.

UEFA KONFERANS LİGİ EŞLEŞMELERİ