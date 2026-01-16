Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! 15. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Al Ittihad, kendi evinde Al Ettifaq'ı ağırlıyor. Sergio Conceiçao'nun çalıştırdığı ve 27 puanla 6. sırada yer alan Al Ittihad, Kral Abdullah Şehir Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle zirve yarışındaki yerini korumak için galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Karşısında ise Steven Gerrard yönetimindeki Al Ettifaq bulunuyor. 22 puanla 7. sıradaki konuk ekip, bu kritik deplasmanı kazanarak rakibiyle arasındaki 5 puanlık farkı kapatmayı ve üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Dünya yıldızlarının forma giydiği iki takımın kozlarını paylaşacağı Al Ittihad-Al Ettifaq karşılaşmasının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Al Ittihad-Al Ettifaq maçını canılı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Rpo Lig'in 15. haftasındaki Al Ittihad-Al Ettifaq mücadelesi, her iki teknik adam için de taktiksel bir sınav niteliğinde. Ev sahibi Al Ittihad'da teknik direktör Sergio Conceiçao, getirdiği disiplinli oyun anlayışını bu maçta da sürdürmek istiyor. Takımın kaptanı Karim Benzema (7 gol) ve asist kralı Moussa Diaby, sarı-siyahlıların en büyük kozları olurken; kalede Predrag Rajkovic güven veriyor. Konuk ekip Al Ettifaq cephesinde ise teknik direktör Steven Gerrard, orta sahada Georginio Wijnaldum'un liderliğine ve hücumda Moussa Dembele'nin bitiriciliğine güveniyor. Al Ettifaq'ın bu sezon deplasmanlarda sergilediği inatçı futbol, Al Ittihad'ın ön alan baskısına karşı en büyük direnç noktası olacak. Peki Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ittihad-Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında oynanacak Al Ittihad-Al Ettifaq maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Ittihad-Al Ettifaq MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad-Al Ettifaq maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Al Ittihad-Al Ettifaq MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqiti, Pereira, Sharahili, Kadesh; Kante, Al-Nashri; Diaby, Bergwijn, Roger; Benzema

Al Ettifaq: Rodak; Calvo, Hindi, Hendry, Khateeb; Medran, Ali, Duda, Nkota; Wijnaldum, Dembele