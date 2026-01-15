Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda kritik bir mücadele yaşanıyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İlk maçında mağlup olan ve grupta son sırada yer alan Erzurumspor, kendi evinde Süper Lig temsilcisi Rizespor'u yenerek kupada yeniden şans yakalamak istiyor. Taraftar desteğiyle sahaya çıkacak ev sahibi ekip, moral bularak gruptan çıkış mücadelesine devam etmeyi planlıyor. Öte yandan ilk haftada aldığı galibiyetle lider konumunda bulunan Çaykur Rizespor, Erzurum deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve gruptan çıkışı garantilemeyi hedefliyor. Zorlu zemin ve hava koşullarının etkili olacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İşte Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı detayları...

Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor ile zorlu randevusunda hem ligdeki istikrarsız gidişatını unutturmak hem de kupada 'ben de varım' demek için sahaya çıkıyor. Mavi-beyazlılarda kritik isimlerin cezalı olması teknik heyetin elini zora soksa da, iç saha motivasyonu ve taraftar desteği dadaşların en büyük kozu olacak. Konuk ekip Çaykur Rizespor tarafında ise teknik direktör, ligdeki yoğun takvimi düşünerek kadroda rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Rizespor'un bu sezon sergilediği disiplinli futbol ve gruptaki liderlik avantajı onları kağıt üzerinde favori gösterse de, Erzurumspor'un bu tip kupa maçlarındaki dirençli kimliği mücadelenin her türlü sonuca açık olduğunu gösteriyor. Peki Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki mücadele, saat 13.00'te, Ömer F. Gültekin'in düdüğüyle start alacak.

Erzurumspor-Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

