Tedesco'dan En-Nesyri için ayrılık cevabı! Tedesco'dan En-Nesyri için ayrılık cevabı! 00:32
Alaettin Ekici Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetini değerlendirdi! Alaettin Ekici Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetini değerlendirdi! 23:06
"Daha önce transferde bu kadar destek görmedim!" "Daha önce transferde bu kadar destek görmedim!" 23:02
Fatih Tekke İstanbul maçının ardından konuştu! Fatih Tekke İstanbul maçının ardından konuştu! 22:51
Fenerbahçe'nin 2. golüne VAR engeli! Fenerbahçe'nin 2. golüne VAR engeli! 22:42
Talisca golünü attı ardından tribündeki oğluna koştu! Talisca golünü attı ardından tribündeki oğluna koştu! 22:32
Fenerbahçe deplasmanda 3 puanla tanıştı! Fenerbahçe deplasmanda 3 puanla tanıştı! 22:30
Torreira: Icardi'nin yaşadıkları beni üzüyor! Torreira: Icardi'nin yaşadıkları beni üzüyor! 21:50
Darwin Nunez kimdir? Darwin Nunez kimdir? 20:58
Anderson Talisca karşı karşıya kaçırdı! Anderson Talisca karşı karşıya kaçırdı! 20:52
Fenerbahçe 3. kez direğe takıldı! İşte o nlar... Fenerbahçe 3. kez direğe takıldı! İşte o nlar... 20:46
Sadettin Saran'a coşkulu karşılaşama Sadettin Saran'a coşkulu karşılaşama 20:37
Arda'nın asisti Real Madrid'i elenmekten kurtaramadı!
Arsenal deplasmanda Chelsea'yi yıktı!
Eski futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı!
A.B.İ. yeni bölüm fragmanı izle!