Atletico Madrid-Real Madrid maçı, Perşembe günü Cidde, Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası yarı final karşılaşmasıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Atletico Madrid dördüncü şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken, Real Madrid 14. kez kupayı kazanmak istiyor. Maçı canlı izlemek için yayın kanalları ve online platformlar futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. Bu önemli karşılaşma, hem takımların hem de taraftarların rekabet heyecanını doruğa çıkaracak. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atletico Madrid-Real Madrid maçı detayları ve canlı yayın bilgisi ASPOR.com'da!

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid-Real Madrid maçı, 8 Ocak Perşembe günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Real Madrid maçı, saat 22:00'de başlayacak.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki İspanya Süper Kupa maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid muhtemel ilk 11'i: Oblak, Llorente, Pubill, Le Normand, Hancko, Simeone, Gallagher, Koke, Baena, Sorloth, Alvarez

Real Madrid muhtemel ilk 11'i: Courtois, Valverde, Huijsen, Rudiger, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Garcia

