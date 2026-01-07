Lazio ile Fiorentina berabere kaldı! Matteo Guendouzi...

Lazio ile Fiorentina, İtalya Serie A’nın 19. haftasında karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Matteo Guendouzi ise Lazio'da 90 dakika sahada kaldı.

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lazio ile Fiorentina kozlarını paylaştı. Çekişmeli karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Lazio'nun golleri 52. dakikada Danilo Cataldi ve 90+5. dakikada penaltıdan Pedro'dan geldi. Fiorentina'nın sayılarını ise 56. dakikada Robin Gosens ve 89. dakikada penaltıdan Albert Gudmundsson kaydetti.

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Matteo Guendouzi, Lazio'da 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lazio 25 puana, Fiorentina ise 13 puana yükseldi.