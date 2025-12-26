İran Körfez Pro Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyonluk ile noktalayan ve Güney Azerbaycan Türklerini temsil eden Traktör Kulübü'nden dikkat çeken bir ırkçılık açıklaması geldi. Yapılan açıklamada kulübün ligden çekilmesinin söz konusu olabileceği vurgulandı. İşte detaylar...

İran Körfez Pro Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyonluk ile noktalayan ve İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin başkenti Tebriz merkezli olarak Güney Azerbaycan Türklerini temsil eden Traktör Kulübü, yaşanan gelişmelerin ardından resmi kanalları üzerinden gündem olan bir açıklama paylaştı. Traktör'ün yaptığı paylaşımda yaşanan ırkçı olaylar nedeniyle ligden çekilebileceklerini açıkladı. Tebriz temsilcisi son olarak Shams Azar'a konuk olduğu mücadelede ev sahibi takımın taraftarları tarafından etknik hakaretlere maruz kalmıştı.

İşte Traktör Kulübü'nün resmi kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan kulübün sahibi Mohammadreza Zunuzi-Mutlaq'ın sözleri...

'BU ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYURU! KULÜBÜMÜZ LİGDEN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALABİLİR!'

"Sayın Taj (İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj) İran futbolunu yönetme gücü yoksa istifa etmeli. Bu süreç böyle devam ederse Traktör Kulübü'nün bu ligde kalmasının bir nedeni kalmayacak. Adil bir şekilde yönetilemiyorsa futbolu tamamen bırakmak daha iyidir.

Traktör Kulübü, bazı kişilerin kötü yönetim yoluyla çıkarlarını güvence altına alırken, taraftarlarımızın etnik sloganların hedefi haline gelmesinden rahatsızdır. Bu sloganlar ya federasyondan sessizlikle karşılanıyor ya da kurumları tarafından görmezden geliniyor. Bu davranış kabul edilemez."

"TEKNİK SORUNLAR GÖZ ARDI EDİLEBİLİR, ETNİK HAKARETLER ASLA!"

"Hakemlerin görevlendirilmesinden planlamanın büyük bir bölümüne kadar her şey, sanki Traktör'e karşı tasarlanmış gibi yapılıyor. Bazı teknik sorunlar göz ardı edilebilir, ancak etnik hakaretler asla. Ne ben ne de Traktör taraftarları bu konuyu asla unutmayacağız.

Traktör'ün tek bir kişiye yönelik hakaret nedeniyle benzeri görülmemiş cezalarla karşı karşıya kalması üzücü, ancak geçen sezon çeşitli stadyumlarda Traktör'e, oyuncularına ve en önemlisi Türklere karşı etnik hakaretler edildi ve federasyon hiçbir ciddi adım atmadı. Bu ikili yaklaşım, apaçık bir adaletsizlik örneğidir."

"GÜCÜNÜZ YOKSA SORUMLULUĞU BAŞKASINA VERİN"

"Sayın Taja'ya ve Futbol Federasyonu'ndaki herkese sözüm şu: Traktör Kulübü'nün İran futbolunun yabancı bir parçası olduğunu düşünmeyin. İster kasıtlı ister kasıtsız olsun; bu tür kötü yönetim, ülke halkı arasındaki bölünmeyi derinleştiriyor. Bu durumu düzeltme gücünüz yoksa, sorumluluğu başkasına verin.

Ya bu futbol reformdan geçecek ya da Traktör Kulübü geri çekilecek ve FIFA da dahil olmak üzere yasal ve uluslararası yollarla haklarını geri kazanmak için adımlar atacak. Bu ülkenin insanları etnik sloganlardan bıktı ve bu duruma artık tahammül etmek istemiyor."