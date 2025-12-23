Afrika Uluslar Kupası’nda grubun en merakla beklenen maçlarından birinde, kıta futbolunun yükselen değeri Demokratik Kongo Cumhuriyeti, istikrarlı yapısıyla tanınan Benin ile kozlarını paylaşıyor. Son turnuvalarda sergilediği performansla eski görkemli günlerine dönüş sinyalleri veren Demokratik Kongo, hücum hattındaki yıldızlarıyla turnuvaya üç puanla başlayıp gövde gösterisi yapmayı hedefliyor. Savunma disiplininden ödün vermeyen Benin ise güçlü rakibini durdurarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın ev sahipliği yaptığı AFCON 2025 heyecanında sahne sırası, taktiksel disiplin ile atletizmin çarpışacağı Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin mücadelesine geldi. Kıta futbolunun ekollerinden biri olan Demokratik Kongo, zengin oyuncu havuzu ve baskılı oyun anlayışıyla sahaya mutlak favori olarak çıkarken, Benin ise son yıllarda yakaladığı takımdaşlık ruhuyla bu zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuç çıkarmayı planlıyor. Her iki teknik adamın da grup aşamasına galibiyetle başlama stratejisi üzerine kuracağı bu hamle maçı, hem tribünlerdeki coşkuyla hem de sahadaki yüksek tempoyla futbolseverlere gerçek bir Afrika kupası atmosferi yaşatmaya hazırlanıyor. İşte Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı detayları...

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı, Al Medina Stadyumu'nda, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Güney Afrikalı hakem Abongile Tom'un yöneteceği karşılaşma, Türkiye saati ile 15.30'da start alacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk haftasında oynanacak Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin MUHTEMEL 11'LER

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Sadiki; Elia, Bakambu, Mbuku

Benin: Dandjinou; Kiki, Tijani, Verdon, Ouorou; Imourane, Dodo, Olaitan; Aloko, Mounie, Tosin