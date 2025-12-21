Elche-Rayo Vallecano maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga’da 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Elche ile Rayo Vallecano arasında oynanacak. Kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alacak olan Elche, bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılarak lig tablosundaki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor. Rayo Vallecano için ise bu maç, deplasmanda alınacak puanlar açısından büyük önem taşıyor. Zorlu Elche deplasmanında 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Elche-Rayo Vallecano maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?