Bundesliga'da heyecan dorukta! Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Wolfsburg, Freiburg'u evinde ağırlıyor. 15 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi takım, üst üste galibiyetlerle sıralamada yükselmeyi hedefliyor. Freiburg ise 17 puanla 9. sırada ve Şampiyonlar Ligi'nde kendisine yer bulmak için mücadele ediyor. Zorlu karşılaşmanın tüm detayları ve Wolfsburg-Freiburg maçı yayın bilgileri haberimizde...

Wolfsburg-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Budnesliga'da 15. hafta maçları, Wolfsburg-Freiburg karşılaşmasıyla devam ediyor. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından toparlanma sinyalleri vererek son 3 haftada yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi takım, puan cetvelinde 4 sıra üstünde bulunan rakibini alt ederek gücünü bir kez daha kanıtlamanın peşinde. Freiburg ise deplasmanda 5 maçtır galibiyet alamadı ve bu kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. İşte Wolfsburg-Freiburg maçının detayları...

Wolfsburg-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-Freiburg maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Volkswagen Arena'daki mücadele, Türkiye Saati İle 17.30'da, Sascha Stegemann'ın düdüğüyle start alacak.

Wolfsburg-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 16. hafta açılış maçı olan Wolfsburg-Freiburg karşılaşması, S Sport Plus, Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Wolfsburg-Freiburg MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter; Arnold, Gerhardt; Eriksen, Majer, Wimmer; Pejcinovic

Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Gunter; Eggestein, Osterhage; Treu, Manzambi, Grifo; Holer