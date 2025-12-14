Fransa Ligue 1’de 16. haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Lyon ile Le Havre arasında oynanacak mücadele olacak. Lyon, Paulo Fonseca yönetiminde topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak olan kırmızı-mavililer, sahaya tamamen 3 puan hedefiyle çıkacak. Konuk ekip Le Havre cephesinde ise tablo biraz daha karmaşık. Didier Digard’ın çalıştırdığı takım, 15 puanla 15. sırada bulunuyor ve son haftalardaki ritim kaybını telafi etmeye çalışıyor. Peki, Lyon-Le Havre maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Lyon-Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 16. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Lyon ile Le Havre arasında oynanacak. Sezona istikrarlı bir başlangıç yapan Lyon, Paulo Fonseca yönetiminde topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan kırmızı-mavili ekip, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp üst sıralara doğru yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Didier Digard'ın öğrencileri ise 15 puanla 15. basamakta bulunuyor ve son haftalardaki dalgalı performansı geride bırakmak istiyor. Peki, Lyon-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak Lyon-Le Havre maçı 14 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

LYON-LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc Olympique Lyonnais'te oynanacak Lyon-Le Havre maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.