Valencia-Sevilla maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 16. haftasında gözler, sezonun en kritik randevularından biri olarak öne çıkan Valencia-Sevilla mücadelesine çevriliyor. Ligin köklü iki devini karşı karşıya getirecek bu karşılaşma, yalnızca üç puandan çok daha fazlasını ifade ediyor. Form grafiğini bir türlü istikrara oturtamayan Valencia, 14 puanla 16. sırada yer alıyor. Konuk ekip Sevilla ise deplasmana oldukça motive bir şekilde geliyor. 16 puanla 14. basamakta bulunan Endülüs temsilcisi, üst sıralara yeniden tutunmak adına bu maçı kritik bir dönemeç olarak görüyor. Peki, Valencia-Sevilla maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?