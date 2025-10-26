La Liga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Rayo Vallecano ile Alaves arasında oynanacak. İspanya'nın en renkli futbol atmosferlerinden birine sahip olan Vallecas Stadyumu, bu haftaki dev mücadeleye ev sahipliği yapacak. Rayo Vallecano, son haftalarda yükselen form grafiğini sürdürmek istiyor. 2025-26 La Liga sezonunda şimdiye kadar 11 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçı da kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Alaves ise rakibinin yalnızca 1 puan önünde, 12 puanla 10. sırada bulunuyor. Futbolseverler, Rayo Vallecano - Alaves maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. LaLiga Rayo Vallecano - Alaves maçı detayları araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda? LaLiga Rayo Vallecano - Alaves maçı CANLI izle!

RAYO VALLECANO - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 26 Ekim pazar günü saat 23.00'da başlayacak.

RAYO VALLECANO - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano - Alaves karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano'nun muhtemel ilk 11'i: Batalla, Chavarria, Mendy, Lejeune, Ratiu, Lopez, Valentin, De Frutos, Palazon, A Garcia, Alemao

Alaves'in muhtemel ilk 11'i: Sivera, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Enriquez, Vicente, Blanco, Ibanez, Rebbach, Martinez, Boye

