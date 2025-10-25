İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, Napoli deplasmanına konuk oldu. Mücadelenin 58. dakikasında Inter'in kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu topu filelere göndererek skoru 2-1'e getirdi ve maçta farkı 1'e indirdi.
Böylece Hakan Çalhanoğlu, Serie A kariyerinde kullandığı 21 penaltının 20'sini gole çevirmiş oldu.
İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PENALTI GOLÜ
HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTIDAN GOLÜ ATIYOR! 🔥 pic.twitter.com/I5TSeAzmnZ— S Sport (@ssporttr) October 25, 2025