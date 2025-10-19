Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Serie A

Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Serie A

İtalya Serie A’da heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Atalanta, evinde Lazio’yu konuk edecek. Ivan Jurić yönetiminde çıkış arayan Atalanta ile puan tablosunda tırmanmak isteyen Lazio, zorlu 90 dakikada karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri merak ediyor. Peki, Atalanta-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?