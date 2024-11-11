Solwie Energy’dan Erciyes 38 FK’ya İsim Sponsorluğu

"Kayseri'nin Enerjisini Sahaya Taşıyoruz"

Anlaşmanın ardından açıklama yapan Solwie Energy CEO'su Samet Koç, Kayseri'nin güçlü futbol geçmişine destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Koç, "Kayseri, geçmişten bugüne Türk futboluna önemli katkılar sağlamış, spora olan tutkusuyla bilinen bir şehir. Bu şehir, futbolun coşkusunu ve enerjisini her zaman sahaya yansıtmayı başarmıştır. Biz de Solwie Energy olarak, yenilenebilir enerji alanındaki çözümlerimizi sporla bir araya getirerek Kayseri'nin futbol kültürüne katkı sunmayı hedefliyoruz," dedi.

Kayseri'nin enerjisini ve spora olan tutkusunu yenilenebilir kaynaklarla desteklemenin kendileri için anlamlı bir adım olduğunu belirten Koç, "Bu iş birliği, sadece bir sponsorluk değil; Kayseri'nin futbol sahalarında parlayan enerjisine uzun vadeli bir destek sunmak. Bu şehirde futbolun yaşayan bir kültür olduğunun farkındayız ve bu kültürün devam etmesine katkı sağlamak istiyoruz. Taraftarların coşkusuna, oyuncuların azmine enerji katmak ve yenilenebilir kaynaklarla Kayseri'nin sahadaki gücünü artırmak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı," ifadelerini kullandı.