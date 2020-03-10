10 Mart 2020, Salı

FUTBOL

Euro 2020 Elemeleri'ne Koronavirüs engeli!

Euro 2020 Elemeleri'ne Koronavirüs engeli!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Avrupa Şampiyonası () Elemeleri play-off turunda Slovakya ile arasında 'ta yapılacak karşılaşma, seyircisiz oynanacak.

Federasyonunun açıklamasında, milli takımlarının 'ta Slovakya'ya konuk olacağı müsabakanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kararın, Slovakya hükümetinin talebi doğrultusunda, iki ülke federasyonları ve yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu alındığı, satılan biletlerin ücretinin iade edileceği ifade edildi. Başkent Bratislava'da oynanacak müsabakayı kazanan taraf, Bosna-Hersek-Kuzey İrlanda eşleşmesinde tur atlayacak takımla vizesi için karşılaşacak. Hafta başında Slovakya hükümeti, koronavirüs salgını sebebiyle 14 gün boyunca ülkedeki tüm spor aktivitelerini yasaklamıştı.

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