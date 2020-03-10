Euro 2020 Elemeleri'ne Koronavirüs engeli!

İrlanda Cumhuriyeti Futbol Federasyonunun açıklamasında, milli takımlarının 26 Mart'ta Slovakya'ya konuk olacağı müsabakanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kararın, Slovakya hükümetinin talebi doğrultusunda, iki ülke federasyonları ve UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu alındığı, satılan biletlerin ücretinin iade edileceği ifade edildi. Başkent Bratislava'da oynanacak müsabakayı kazanan taraf, Bosna-Hersek-Kuzey İrlanda eşleşmesinde tur atlayacak takımla EURO 2020 vizesi için karşılaşacak. Hafta başında Slovakya hükümeti, koronavirüs salgını sebebiyle 14 gün boyunca ülkedeki tüm spor aktivitelerini yasaklamıştı.

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